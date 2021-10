Vasco tropeçou no Recife - Tiago Caldas / CNC

Publicado 25/10/2021 10:00

Rio - Em busca do acesso para a Série A, o Vasco viveu um fim de semana ruim. Com o empate por 2 a 2 com o Naútico, o Cruzmaltino viu suas chances matemáticas de acesso diminuírem de 19% para 15%. As informações são do portal "Infobola".

O Cruzmaltino chegou a estar vencendo por dois gols de diferença, mas acabou cedendo o empate para o Náutico. Com o resultado, a distância do Vasco para o primeiro clube que está no G-4 acabou aumentando para cinco pontos.

No momento, Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás seriam os clubes que garantiriam acesso para a Série A. O Coxa tem 97% de chances, o Glorioso tem 92%, o clube catarinense tem 79% e o Esmeraldino tem 69%.