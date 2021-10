Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 25/10/2021 16:39 | Atualizado 25/10/2021 16:42

Rio - A negociação do Vasco com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), para a redução da dívida fiscal em 50%, abriu a possibilidade para o Cruz-Maltino encaminhar o pagamento de R$ 5 milhões para quitar dívidas referentes a FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de 750 ex-funcionários. A informação é do portal "GE".

Desde 1968, alguns débitos estavam em aberto, e como estavam inseridos na dívida do Vasco que negocia com a PGFN, o Cruz-Maltino encaminhou o valor de R$ 5 milhões, o que pode melhorar condições nas conversas com o Governo pela redução do débito fiscal.

Por outro lado, mesmo com a negociação de redução fiscal com o PGFN, a dívida de R$ 300 milhões do Vasco, ainda não foi concluída. No fim de 2020, o Cruzeiro adquiriu acordo semelhante para reduzir a dívida do clube mineiro, que incluía débitos tributários e fiscais, diminuíram de R$ 334 milhões para R$ 178 milhões.