Nenê - Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 26/10/2021 15:30 | Atualizado 26/10/2021 15:41

Rio - Em ascensão na Série B nas últimas partidas, o Vasco terá um grande desafio no jogo contra o CSA, na próxima sexta-feira, em São Januário. O clube carioca não poderá ter Nenê em campo. O veterano está suspenso e a ausência do Vovô vem preocupando muito os torcedores e também o técnico Fernando Diniz.

Isso porque o jogador, de 40 anos, mudou completamente o Vasco na temporada. Nos últimos oito jogos, o clube carioca participou, direta ou indiretamente, de 10 dos 11 gols da equipe de Fernando Diniz. Com ele em campo, o Cruzmaltino venceu quatro jogos, empatou três e perdeu apenas uma vez.

Em sexto lugar, o clube carioca está a cinco pontos do G-4. De acordo com informações do portal "Infobola", o Cruzmaltino tem 15% de chances de acesso para a Série A. Por conta disso, um tropeço contra o CSA não faz parte dos planos do Vasco.