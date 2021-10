Torcida do Vasco poderá voltar a encher São Januário - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 27/10/2021 16:40

Com a possibilidade de se aproximar do G-4 da Série B caso vença o CSA nesta sexta-feira, em São Januário, o Vasco espera contar com sua torcida em peso no estádio. Para isso, o Gigante da Colina anunciou o aumento da carga total de ingressos, que subiu de 9.500 e agora será de 15 mil.



A mudança foi possível por causa do novo decreto da Prefeitura do Rio (Nº 49692 de 26 de Outubro de 2021), que autoriza 100% de público nos estádios. O avanço das obras em São Januário também ajudou a aumentar a capacidade.



Agora, a carga total de ingressos para arquibancada é de 10 mil ingressos e 5 mil para a social. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Vasco, no início da tarde, 5.764 tickets haviam sido emitidos. Os valores variam de R$ 12 (Sócio Gigante) a R$100 (social para torcedor comum).



Com a mudança, na carga máxima, o Vasco também disponibilizou mais um acesso para a entrada dos torcedores em São Januário. Quem tiver ingresso para a social, usará os portões principal e 19. Já quem for para a arquibancada entrará pelos portões 8, 9A, 9B e 9C. Os vascaínos terão que apresentar ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.

Torcedores que já estiveram com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou com a de reforço não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19. Quem ainda não está imunizado, entretanto, precisará apresentar o resultado negativo do teste para a doença para poder pegar o ingresso.