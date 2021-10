Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 29/10/2021 12:17

Rio - Em busca do acesso para a Série A do Brasileiro, o Vasco já analisa o mercado para a próxima temporada. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o meia Maicon, ex-Grêmio, foi oferecido ao clube carioca, porém, acabou não agradando a diretoria do clube carioca.

Maicon, de 36 anos, foi revelado pelo Madureira e atuou por grandes clubes do Rio como Fluminense e Botafogo. Porém, seu momento mais marcante foi pelo Grêmio. No clube gaúcho, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores de 2017, sob o comando de Renato Gaúcho.

O jogador deixou o Grêmio nesta temporada. O orçamento do Vasco para a próxima temporada ainda é incerto e para que o clube tenha condições de realizar um investimento maior precisa voltar para a Série A do Brasileiro.