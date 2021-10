Vasco

Vasco envia pagamento de R$ 5 milhões para extinguir dívidas de ex-funcionários que estavam em aberto desde 1968

De acordo com a negociação com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para reduzir dívida fiscal em 50%, Cruz-Maltino encaminha valor para quitar débito com 750 ex-colaboradores

Publicado 25/10/2021 16:39 | Atualizado há 3 dias