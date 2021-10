Léo Matos celebra marcas pelo Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Léo Matos celebra marcas pelo VascoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 28/10/2021 15:03

Rio - Expulso na partida entre Vasco e Brusque, realizada no dia 24 de setembro, o lateral-direito Léo Matos foi julgado e absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador respondeu por jogada violenta. Apesar da decisão, ainda cabe recuso no Pleno do tribunal.

Léo Matos recebeu o cartão vermelho direto por, de acordo com a súmula, golpear o adversário com uso de força excessiva, na disputa de bola, atingindo o rosto do mesmo. O atleta atingido precisou de atendimento médico e não retornou para a partida. Com isso, o atleta enquadrado no artigo 254, §1º, inciso II do CBJD, por "praticar jogada violenta".

A defesa do jogador apresentou um vídeo e sustentou o argumento de que Léo Matos não teve a intenção de praticar a jogada violenta. O relator Éric Chiarello votou por um jogo de punição e foi acompanhado pelo auditor Cláudio Diniz. Bruno Tavares divergiu absolvendo o jogador e foi acompanhado pelo auditor Alexandre Monguilhott e pelo presidente Luís Felipe Procópio.