Massagista Robson foi um dos escolhidos para apresentar a nova camisa de aquecimento do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 29/10/2021 18:41

Para celebrar a memória de Pai Santana, que morreu há 10 anos, o Vasco lançou sua nova camisa de aquecimento em homenagem ao massagista. O novo modelo se chama 'Ritual' e estreará já nesta sexta-feira, contra o CSA em São Januário.



No material de divulgação, o clube explica que a ideia de a camisa ser a de aquecimento é porque "Pai Santana é um ídolo imortal do Vasco da Gama sem ter entrado nenhuma vez em campo, ter feito um gol ou comandado uma equipe. Sua contribuição era feita principalmente nos treinos e aquecimentos. Pensando nisso, resolvemos utilizar justamente esse momento para lembrar dele".

Já o nome 'Ritual' diz respeito a tudo o que o massagista fazia antes dos jogos do Vasco, que se tornou tradição. Pai Santana tinha um ritual em que orava, entrava no campo com o tradicional fraque branco, cumprimentava a torcida e beijava a bandeira estendida no gramado.

Nosso craque Niltinho contou um pouco como é o seu #Ritual antes dos jogos do Vascão.



E o seu? Conta aí nos comentários!



https://t.co/fWI13VoHJX#VascoDaGama pic.twitter.com/HiynAMzrB3 — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 29, 2021

E os grafismos das mangas foram inspirados numa foto em que Pai Santana aparece com um Chapéu Africano (também conhecido como Kufi), item usado constantemente por ele.



O Vasco também diz que a nova camisa de aquecimento valoriza "todos que jogam junto sem entrar em campo, tendo suas próprias superstições, manias, crenças e religiões". Tornando a peça uma celebração de todas as crenças, religiões e superstições.