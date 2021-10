Vasco perdeu para o CSA por 3 a 1 - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 30/10/2021 14:09 | Atualizado 30/10/2021 14:25

Rio - A derrota para o CSA, em São Januário, deixou os torcedores do Vasco com menos esperança no retorno do clube carioca para a Série A. Porém, ao menos um deles teve prejuízo financeiro alto com o ocorrido. Pedro Ortega, participante e duas edições do reality show "De Férias com o Ex", da MTV Brasil, perdeu R$ 20 mil em uma aposta sobre o resultado do jogo. O fato repercutiu nas redes sociais e foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na última sexta.

Pedro Ortega em São Januário Reprodução

Torcedor do Vasco, ele teria ganho R$ 15 mil em caso de resultado positivo. Antes da partida da última sexta-feira, Ortega fez questão de divulgar a aposta em seu perfil oficial no Instagram.



"É, rapaziada. Foi (sic) 20 conto hoje no Vasco. Vinte pratas! Esquece! Já estou com a caixa de charuto! Vamos, Vasco! P...20 cruzeiros...Jesus!"", afirmou. O empresário também esteve presente no jogo em São Januário acompanhado de sua namorada Marcelle Casagrande, onde ficou no setor social.



Apesar do prejuízo, Pedro Ortega tem sido muito bem-sucedido financeiramente no ramo da aposta esportiva. O torcedor do Vasco criou a empresa "Ortega Tips", que dá dicas de jogos nos sites especializados e hoje atende mais de 15 mil pessoas com seus serviços exclusivos, se tornando uma das principais referências do país no assunto.