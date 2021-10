Fernando Diniz - Rafael Ribeiro / Vasco

Rio - O Vasco perdeu uma oportunidade importante de colar no G-4 da Série B na última sexta-feira. A derrota para o CSA fez o Cruzmaltino ter suas chances de acesso reduzidas consideravelmente. De acordo com informações do "Infobola", o clube carioca tem apenas 6% de possibilidades de acesso.

Antes da rodada, o Vasco aparecia com 15% de chances de voltar para a Série A. Com o tropeço, o Cruzmaltino caiu para a oitava posição e agora está a seis pontos do G-4. Faltam seis rodadas para o fim do torneio.

Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás estão no G-4. O Coxa tem 97% de chances de acesso, o Botafogo vem em seguida com 94%, depois o clube catarinense aparece com 70% e o Esmeraldino tem 65%.