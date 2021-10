Germán Cano foi o autor do gol Cruzmaltino na derrota para o CSA - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 31/10/2021 12:34

Rio - Mesmo lutando com muita dificuldade, ainda é matematicamente possível conquistar uma vaga na Série A. Mas, além de precisar vencer todos os últimos seis jogos, o Vasco ainda carrega o peso de não ter feito parte do G-4 da Série B 2021. O mais próximo que o Cruzmaltino ficou do feito foi há 15 rodadas, no fim do primeiro turno, quando estava a apenas um ponto do quarto colocado. O apontamento foi feito pelo portal "UOL".

Além da dificuldade, tal situação (ficar apenas por um ponto de uma vaga no G-4) só se repetiu em outras três ocasiões. Nas 5ª, 10ª e 17ª rodadas da Série B. Em outras seis oportunidades, o Gigante da Colina ficou a dois pontos do grupo que conquista o acesso. Em todo o restante da temporada, como na 25ª rodada, em que o Vasco ficou a 10 pontos do objetivo, a classificação foi um pesadelo para torcedores, atletas, comissão técnica e dirigentes.

Na última sexta-feira (29), o Vasco jogou em casa contra o CSA e teve a oportunidade de encostar no G-4, ficando apenas três pontos atrás do Goiás, que é o quarto colocado. Apesar disso e do favoritismo contra os alagoanos, a equipe de Fernando Diniz foi derrotada por 3 a 1 e se complicou na temporada.

"O peso, verdadeiramente, a gente vai saber no final do campeonato. A nossa missão agora ficou mais difícil e temos que fazer o difícil acontecer. Temos que melhorar o time. Temos seis jogos. Todo jogo o time vai ter chances de vencer e a gente espera conseguir as vitórias necessárias para levar o time para o acesso", disse o técnico do Vasco.

O Vasco da Gama não pode mais perder pontos nos próximos 18 a serem disputados. Diniz, ressaltando a dificuldade da missão, apontou que o time precisa voltar a ter boas atuações.

"O principal é fazer o time voltar a jogar bem, não repetir a atuação que a gente teve, ser mais intenso e não oscilar. A gente não vai ter mais a chance de oscilar no campeonato. Agora nós temos seis jogos e temos que buscar a vitória em todas as partidas para não ficarmos dependendo de nada."

Ocupando a oitava colocação da Série B, com 47 pontos, o Vasco voltará a campo na próxima quinta-feira (4), em Campinas, em duelo contra o Guarani, que é o sexto melhor classificado, com 49 pontos.