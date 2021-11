Cano combate a homofobia - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 01/11/2021 14:28

Rio - A atitude de Josh Cavallo, jogador do Adelaide United, da Australia, de revelar sua homossexualidade ainda está reverberando no mundo do futebol. O atacante do Vasco, Germán Cano, fez uma publicação em apoio ao atleta e ofereceu uma camisa do time a ele. Entretanto, o ato não foi bem-visto por Souza, ex-volante formado no clube. Segundo o meia, a postura do camisa 14 foi apenas para ganhar likes nas redes sociais.

“O menino falou que revelou ser gay e sai em tudo que é jornal? Beleza! É uma supervalorização de algo. Não é normal a pessoa ter a opção dela? Pra que colocar num pedestal? Nosso amigo (Cano), que é do meu time que eu amo de coração, vai mandar a camisa para o menino lá não sei onde. Mas ele manda para um menino lá da África que torce para o Vasco. As pessoas querem mídia, seguidores e que todo mundo bata palmas, mas a maioria são todos hipócritas”, disse Souza em entrevista ao Canal "Pilhado".

Nas redes sociais, Cano partiu em defesa de Josh, chamando o atacante de "campeão" por se assumir em um ambiente tão machista quanto o do futebol. Ainda este ano, o argentino já havia levantado a bandeira do movimento LGBTQI+ para celebrar o Dia do Orgulho Gay em São Januário.