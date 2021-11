Nenê estará de volta ao Vasco contra o Guarani - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/11/2021 14:18

Rio - O Vasco ainda não entrou em campo pela 33ª rodada da Série B, porém, a configuração dela não tem sido nada agradável para o Cruzmaltino. Com a vitória de alguns rivais diretos, o clube carioca viu suas chances de acesso diminuírem de 6% para 5%. As informações são do portal "Infobola".

No momento, o Vasco está a sete pontos do G-4. Porém, a distância pode diminuir, caso o Cruzmaltino consiga uma vitória nesta quinta-feira. O adversário é o Guarani, que também luta pelo acesso. O Bugre tem 15% de chances de conseguir retornar para a Série A.

Coritiba, Botafogo, Avaí e Goiás são os quatro clubes do G-4. O Coxa tem 97% de chances de acesso, o Glorioso aparece em seguida com 94%, logo depois, o clube de Floripa tem 85%. Fechando o G-4, o Esmeraldino tem 52% de possibilidades de voltar para a elite do futebol brasileiro.