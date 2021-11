Nenê estará de volta ao Vasco contra o Guarani - Rafael Ribeiro / Vasco

Nenê estará de volta ao Vasco contra o GuaraniRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/11/2021 12:39

Em um duelo decisivo para o futuro, o Vasco enfrentará o Guarani nesta quinta-feira, às 19h no Brinco de Ouro. E para manter o sonho vivio de retorno à elite do futebol brasileiro, o Gigante da Colina precisa fazer algo que ainda não conseguiu nesta Série B: vencer um confronto direto como visitante.



Dos sete primeiros colocados que ainda estão na briga por uma das vagas no G-4, segundo o site 'Infobola', o Vasco já jogou seis vezes contra eles como visitante, com dois empates (CRB, e Coritiba) e quatro derrotas (Goiás, Botafogo, Avaí e CSA). Um desempenho muito ruim para quem quer voltar para a Série B. A última chance de vencer um confronto direto fora de casa será contra o Guarani e pode ser decisivo.



Em oitavo lugar com 47 pontos, o Vasco tem apenas 5% de chances de terminar no G-4 da Série B, faltando seis rodadas. E o Guarani está logo acima na tabela, com 49. Em caso de vitória, o Gigante da Colina seguirá vivo na disputa e pode diminuir a diferença para o quarto colocado (Goiás) para quatro pontos.



Por outro lado, se perder, praticamente dará adeus às chances de acesso, ficando estacionado a sete pontos do G-4 e a quatro do sétimo colocado, com apenas cinco rodadas para tirar a diferença, além de ter que ultrapassar quatro rivais.