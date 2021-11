Jorge Salgado continua na saga em busca de soluções para diminuir o passivo do Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 03/11/2021 19:04

Rio - O presidente do Vasco, Jorge Salgado, afirmou em entrevista coletiva nesta quarta-feira (3), que planeja uma redução da dívida em R$ 200 milhões até o final do ano para ter condições de aumentar o orçamento do futebol.

"Hoje é um dia feliz para nós vascaínos. Demos mais um passo para a reestruturação da nossa dívida. Há mais de cinco meses que a gente vem negociando com a PGFN e também com o Ministério Público do Trabalho para costurar uma solução tanto pra dívida fiscal como para a trabalhista. Finalmente conseguimos fazer isso e vai nos dar uma tranquilidade muito grande do ponto de vista da previsibilidade, de melhorar a nossa imagem enquanto clube. Esse acordo é muito vantajoso porque a gente consegue bloquear as execuções judiciais e consegue também uma redução de dívida muito grande do ponto de vista da dívida total. Nós pegamos o clube com R$ 832 milhões de dívida e pretendemos entregar esse clube no final do ano com uma dívida ao redor de R$ 600. Uma redução de pouco mais de R$ 200 milhões. Isso faz parte do nosso plano de reestruturação", disse o presidente Jorge Salgado.



Além disso, Salgado não escondeu insatisfação com a pequena possibilidade do Vasco conquistar o acesso à elite do futebol brasileiro. Na entrevista, o presidente do Cruz-Maltino ressalta a importância de aumentar o orçamento do futebol para a próxima temporada.

"O futebol está devendo. A gente tinha uma projeção completamente diferente daquela que a gente vê hoje. Nem por isso, faltou trabalho e planejamento. Tivemos dificuldade para montar o time no começo da gestão. Saímos de 15 jogadores e recebemos outros 12 em poucos meses, o que não é fácil. Outros times já estavam com planejamento para a Série B pronto", destacou Jorge Salgado.



"Quando olha para a tabela, se analisa que o futebol foi mal e a administração se perdeu. Agora, olhando o dia a dia tivemos avanços consideráveis no departamento de futebol. O Vasco não pontuou como a gente imaginava, isso acontece no futebol. Vocês da mídia, por exemplo, apontavam o Grêmio como um forte candidato ao título da Série A pelo time e pela estrutura. E agora você vê onde o Grêmio está (é o atual 19º colocado na Série A). O futebol tem surpresas. O importante é não perder o foco. Se não for agora, vai ser no ano que vem. A gente trabalha com perspectiva de melhorar o clube. Acho que temos condições de subir para a primeira divisão, sim. A depender de resultados, podemos até perder mais um jogo e mesmo assim subir. É difícil, mas ainda temos chances", concluiu.