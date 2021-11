Carlo Ancelotti conquistou uma Liga dos Campeões pelo Real Madrid - AFP

Carlo Ancelotti conquistou uma Liga dos Campeões pelo Real MadridAFP

Publicado 04/11/2021 12:41

08/12/2019 - Na foto o Talles Magno Bacelar Martins (nascido em 26 de junho de 2002), conhecido como Talles Magno ou simplesmente Talles , é um jogador de futebol brasileiro que atualmente atua como atacante do Vasco da Gama . Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Rio - O sucesso de Vinícius Júnior e Rodrygo deve fazer com que o Real Madrid busque a contratação de outros brasileiros. De acordo com o site 'Fichajes.net', o clube espanhol está interessado na contratação de Talles Magno, ex-Vasco e que atualmente está no New York City FC, dos Estados Unidos.

Além de Talles, o Real também está de olho em jogadores que atuam no Brasil. O goleiro Gabriel Pereira, do Athletico Paranaense; Gustavo Silva, do Corinthians; Renyer, do Santos, são alguns dos nomes que aparecem na lista.

Ainda não houve qualquer tipo de oferta pelos jogadores. No entanto, o núcleo de scouting do clube já os selecionou para uma possível proposta no futuro.