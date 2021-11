Fábio Braz defendeu o Vasco - Reprodução

Publicado 04/11/2021 11:26 | Atualizado 04/11/2021 11:26

Rio - Ex-jogador do Vasco e do Corinthians, Fábio Braz aproveitou bastante o que o futebol tinha para oferecer dentro e fora de campo. Amigo de Romário, o ex-zagueiro participou de muitas festinhas com jogadores conhecidos e renomados. Atualmente, ele vende fotos íntimas no Onlyfans. Em entrevista ao portal "UOL", ele relembrou um dos momentos extracampo que viveu quando defendia o Cruzmaltino.

"Fomos jogar fora de casa pelo Vasco. Após o jogo, chamamos a mulherada para o hotel. Mas só uma foi. Aí fui desenrolar porque ela não podia saber que tinha mais de um no quarto. Todo mundo se escondeu. Embaixo da cama, atrás da cortina, no banheiro... [risos]. Desenrolei, entrei com a mulher, estava com ela na cama e aí ela viu os amigos escondidos. Ela ficou desesperada, todo mundo nervoso, achando que ia dar problema, o diretor ia descobrir... No fim, todo mundo gastou dinheiro, ninguém transou e ela foi embora", afirmou.

Braz afirmou que estado civil não costumava definir qualquer tipo de diferenciação na postura dos jogadores em relação a mulheres. Ele contou situações que aconteciam envolvendo atletas casados. Além disso, o ex-zagueiro admitiu que havia atletas que já tinha experimentado relações homossexuais.



"Alugávamos casa, fazíamos umas loucuras. Direto a esposa de alguém aparecia no churrasco para levar um jogador ou outro. Gente famosa, mas não posso entregar os amigos [risos]. Essa era de lei: toda festa aparecia uma esposa traída. Já vi descer a mão em jogador. Eles choravam, a mulher nervosa... Eu sempre fui solteiro, mas os casados que eram os mais loucos. Os caras ficavam três dias sem ir em casa, a mulher ia lá no clube atrás. Alguns deles gostavam de homem também... Futebol tem de tudo", disse.