Números do uniforme serão exibidos em azul - Divulgação/Vasco

Números do uniforme serão exibidos em azulDivulgação/Vasco

Publicado 04/11/2021 17:51

Rio - O Vasco enfrenta hoje o Guarani, às 19h, no Brinco de Ouro, pela Série B, com novidade na camisa. Em alusão ao Novembro Azul, campanha de prevenção ao câncer de próstata, os patrocinadores e número do uniforme serão exibidos na cor azul.

As dez camisas utilizadas pelos jogadores de linha serão leiloadas, e o valor será doado à campanha "Play For a Cause", focada justamente na prevenção à doença, segundo tipo de câncer mais comum entre os homens. Segundo o site oficial do Vasco, o "principal objetivo desta ação é mobilizar a comunidade do futebol para ações de prevenção e conscientização sobre os variados tipos de câncer".

O duelo de hoje é crucial para o Cruzmaltino se aproximar do G-4 e manter vivo o sonho de voltar à Série A nesta temporada. A distância para o Goiás, quarto colocado, é de sete pontos e cairá para quatro em caso de vitória. Uma derrota, no entanto, praticamente encerra o sonho do acesso a cinco rodadas do fim da competição.