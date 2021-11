Presidente Jorge Salgado - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/11/2021 17:18

Rio - A Multimarcas, atuante na área de administração de consórcios de todo o país, foi anunciada pelo Vasco como a nova patrocinadora do Cruz-Maltino, nesta quinta-feira. A empresa assinou vínculo até o final de 2022 e estampará a barra inferior frontal do uniforme da equipe profissional.

Além da Multimarcas, o Cruz-Maltino renovou o contrato com a patrocinadora Havan e acertou novas parcerias com Forte Aliança e Pixbet. Nesta quinta-feira (4), o anúncio foi divulgado pelo Vasco em suas redes sociais.

No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Botafogo, em São Januário, às 16h, pela 31ª rodada do Brasileirão Série B. Na tabela da competição, o Cruz-Maltino ocupa a oitava colocação e soma 47 pontos, sete a menos que o quarto colocado Goiás, com 54 pontos.