Riquelme durante partida contra o Guarani - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/11/2021 21:30

Rio - A derrota por 1 a 0 para o Guarani, no Brinco de Ouro, fez a volta à Primeira Divisão tornar-se um sonho quase impossível para os vascaíno. De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, as chances do Vasco conseguir o acesso caíram para 1%, ou seja, só um milagre pode evitar que o clube fique mais uma ano na Série B.

Antes da rodada começar, a chance de acesso já era pequena (6%), e o tropeço em Campinas, com direito a pênalti perdido por Germán Cano antes do gol da vitória do Bugre, praticamente determinou a permanência na Segundona. Na oitava posição a cinco jogos do fim do campeonato, a distância para o Goiás, quarto colocado, é de sete pontos, além de outros três concorrentes que estão acima na tabela.

O Cruzmaltino se prepara agora para enfrentar o Botafogo, segundo colocado, neste domingo (7), em São Januário. Mesmo que vença, o time não subirá de posição, já que o CRB, sétimo, tem quatro pontos a mais na tabela.