Thomaz Marostegan/Guarani FC - Thomaz Marostegan/Guarani FC

Thomaz Marostegan/Guarani FC Thomaz Marostegan/Guarani FC

Publicado 04/11/2021 21:06

O Vasco praticamente dá adeus à possibilidade de conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao perder para o Guarani, no Brinco de Ouro, de forma trágica, em jogo válido pela 33ª rodada da competição. Com o 0 a 0 no placar, o Cruzmaltino desperdiçou pênalti nos instantes finais de jogo, com Cano, e viu em seguida o Bugre balançar a rede e encaminhar a vitória por 1 a 0, com gol do lateral-direito Pablo.

Mas antes da emoção no fim de jogo, o primeiro tempo foi de igualdade entre as duas equipes. Vasco e Guarani alternaram momentos de superioridade. Com 63% de posse de bola, o time de Fernando Diniz tentou mais que o Bugre chegar ao ataque, mas teve dificuldade de superar a marcação do rival. Não conseguiu transformar a posse de bola em controle do jogo. Tanto que o Guarani, por exemplo, finalizou mais: 7 a 5. Como os dois times precisavam da vitória para ter mais chances de acesso à Série A, a emoção ficou para o segundo tempo.

Mas, na etapa final, as grandes emoções também não vieram. A primeira grande chance foi aos 12 minutos e foi do Guarani. Em jogada pela direita, Rodrigo Andrade chutou da entrada da área e acertou o travessão. No rebote, em novo cruzamento de Allan Victor, Bruno Sávio apareceu cara a cara com Lucão. Ele tentou o desvio, mas o goleiro vascaíno fez grande defesa.

Aos 18, o Bugre chegou novamente. Em rápido contragolpe, Júlio César avançou pela direita e fez perfeito cruzamento. Bruno Sávio, porém, tentou o voleio e desperdiçou a chance. Ele estava sem marcação vascaína dentro da área.

O Vasco, desanimado e abaixo do nível técnico esperado, não demonstrava muita vontade de querer vencer o jogo. Mas, aos 38 minutos, o Cruzmaltino teve um pênalti marcado após o zagueiro Bidu, do Guarani, colocar a mão na bola. Cano pediu para bater, chutou no meio do gol, e Rafael Martins defendeu com o pé esquerdo.

Mas se já não bastasse perder o pênalti, o Vasco conseguiu sofrer o gol logo em seguida. Após o escanteio fruto da defesa de Rafael Martins, o Guarani partiu em rápido contragolpe. Riquelme falhou ao não afastar a bola, que sobrou para Pablo. O jogador invadiu a área e chutou com violência. Sem chance para defesa de Lucão.

Depois, o Guarani apenas administrou o placar e conseguiu uma importante vitória dentro de casa. O goleiro Rafael Martins, herói do Bugre em campo, chorou após o apito final. O Vasco, de forma melancólica, termina a 33ª rodada da Série B na oitava posição, com 47 pontos, e vê o acesso à Série A ficar quase impossível de acontecer.