Diretor Executivo de Futebol do Vasco: Alexandre PássaroFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 05/11/2021 13:44

Rio - Em situação delicada na Série B, o Vasco vive momentos de pressão e mudanças podem acontecer na cúpula de futebol. De acordo com informações do portal "Atenção, Vascaínos!", o diretor executivo Alexandre Pássaro já não goza do mesmo prestígio na função. O presidente Jorge Salgado estaria sendo pressionado para uma mudança no setor.

Alexandre Pássaro chegou ao Vasco no começo da gestão de Salgado. Considerado o homem-forte do futebol vascaíno, ele foi responsável pela montagem do elenco cruzmaltino para a Série B. Bastante elogiado por ter conseguido contratações que davam ao elenco do clube de São Januário uma aparência de favoritismo na competição, o dirigente foi perdendo prestígio com os resultados negativos na temporada.

Atualmente, o Cruzmaltino está a sete pontos do G-4, faltando sete rodadas para o fim da competição. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no portal "Infobola", o clube carioca tem apenas 1% de chances de conseguir o acesso para a Série A.