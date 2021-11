Torcida da Estrela Solitária no retorno ao Estádio Nilton Santos - Cléber Mendes

Publicado 05/11/2021 19:50

Com o acesso batendo à porta, a diretoria do Botafogo quer contar com a torcida em um momento decisivo da temporada. Os ingressos para a partida contra o Operário, no dia 16, uma segunda-feira, já estão à venda - e com novidades: os preços da entrada estão a partir de R$ 10.



Além disto, a capacidade de ingressos disponíveis para o Estádio Nilton Santos saiu de 9,999 - número na vitória contra o Confiança - para 29.990. A carga é justamente pensando em um grande público no local no que promete ser o jogo para garantir o acesso à Série A.



De praxe, apenas torcedores com o esquema vacinal completo poderão entrar no estádio no dia do jogo. Aqueles que ainda não receberam as doses suficientes para tal terão que realizar um exame antígeno até 48 horas do jogo para permitir a entrada.



Acima de 60 anos:

- 14 dias após a 3ª dose da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)

- 2 doses da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento

e 12 e 59 anos:

- 14 dias após a dose única da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)

- 14 dias após as 2 doses da vacina (Vacinados até o dia 01/11/2021)

- 1 dose da vacina + teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento



Menores de 12 anos com:

- Teste antígeno negativo realizado em até 48 horas antes do evento