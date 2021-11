Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2021 18:11

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Confiança no Estádio Nilton Santos, nem tudo foi marcado por alegria no pós-jogo do Botafogo após um resultado positivo pela Série B do Brasileirão. O lateral-direito Rafael debateu com alguns torcedores nas redes sociais após o duelo.



A bronca dos internautas foi que o defensor não entrou em campo com frequência e supostamente estaria ganhando um alto salário para isto. Vale lembrar que Enderson Moreira afirmou que o lateral-direito pediu um tempo para se sentir bem fisicamente e deve estar em plenas condições na próxima temporada. Nas redes, o camisa 7 respondeu.



"Não estou recebendo (salário) esse ano não, amigo, fique tranquilo", escreveu no Twitter.



Rafael abriu mão de receber salários em 2021. O lateral-direito, que chegou ao Botafogo com três meses sem atuar oficialmente, ainda faz trabalhos específicos além da rotina com o elenco para buscar plenas condições físicas.



"Irmão, tem jogadores lá que estão jogando a temporada toda e estão muito bem, está no final da temporada respeitem quem tá fazendo nosso Botafogo subir. É sobre o Botafogo, não sobre o Rafael, bora", completou o lateral.