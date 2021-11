Rafael, lateral-direito do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Rafael, lateral-direito do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2021 14:43 | Atualizado 04/11/2021 14:52

Rio - O torcedor alvinegro está feliz da vida com a vitória por 1 a 0 sobre o Confiança, a vice-liderança e o acesso à elite bem encaminhado, mas uma dúvida paira sobre General Severiano: Quando Rafael vai começar a jogar? Após a partida do última quarta-feira (3), o técnico Enderson Moreira pediu paciência e projetou mais oportunidades ao jogador no ano que vem.

— Rafael é uma contratação que a gente tem muito carinho. Está há muito tempo fora do Brasil, vinha de um período de inatividade grande. O jogador vem com aquele entusiasmo para participar logo, mas foi interessante que o próprio Rafael percebeu que precisava de mais tempo. A partir do momento que ele entrou nos jogos, ele sentiu um pouco ainda que não estava nas condições ideais. É importante termos o maior cuidado, há muita diferença de trabalho, na Europa tem campos mais macios — explicou o treinador.

Rafael tem ficado no banco na maioria dos jogos e não ganha uma oportunidade sequer de atuar. Depois de tanta badalação, com direito à camisa 7 de Garrincha, ele só jogou por 41 minutos e não entra em campo há mais de um mês. Sua última aparição foi na derrota por 2 a 1 para o Avaí, dia 2 de outubro, no Niltão. Antes, também participou da vitória por 2 a 0 sobre o Sampaio Corrêa.

O defensor pode até ter sumido da vista dos torcedores, ansiosos para ver a principal contratação da temporada brilhar em campo, mas não caiu no esquecimento para o treinador. Pelo contrário. Enderson o considera fundamental na vestiário, principalmente por sua experiência internacional, e quer ter o jogador nas melhores condições para o ano que vem, se tudo der certo, na Série A do Brasileiro.

— A gente está com cuidado, ele está evoluindo de maneira positiva. Quando o jogo está à caráter nós pensamos em coloca-lo, mas não era o caso hoje. Rafael está sendo fundamental no vestiário, é o nosso jogador com maior ênfase no mundo do futebol e tem uma simplicidade. O que acontecer esse ano para ele é muito positivo. A próxima temporada é a que ele vai iniciar a preparação e estar inteiro, é muito importante para o Botafogo — disse o técnico.