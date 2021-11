CEO do Botafogo, Jorge Braga diz que clube dá passo importante para diminuir as dívidas - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/11/2021 12:32

Em mais uma tentativa de evitar penhoras, o Botafogo divulgou uma nota oficial em que diz ter apresentado à Justiça um Plano de Credores para o Regime Centralizado de Execuções. No documento, protocolado quarta-feira nos Tribunal de Justiça (TJ) e Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT), o clube apresenta uma proposta para ordenar o pagamento de dívidas cíveis e trabalhistas.



Esse plano é mais um passo na tentativa de o Botafogo estruturar o pagamento a credores. Em setembro, o clube já havia entrado com pedido de centralização das dívidas e suspensão das penhoras no TJ e desde então destina 20% da receita mensal para quitar esses valores, cujo prazo é de até seis anos.



Entre uma das obrigações do Botafogo para esse acordo, estava justamente a apresentação do Plano de Credores, que ainda precisa ser aprovado, segundo a nota oficial. Depois, o Glorioso terá de cumprir judicialmente o acordo. O CEO do clube, Jorge Braga, diz que esse passo é importante para o clube diminuir as dívidas e poder aderir à Lei do Clube-Empresa.



"Com a aprovação do Plano de Credores e a proteção das penhoras, passa vir, em contrapartida, a obrigação judicial de cumprir o que foi prometido. Só faz dessa forma, transparente, embasada e totalmente dentro da lei, quem tem firme intenção de cumprir o acordo, pois eventuais sanções são judiciais. Estamos preparados para isso", garantiu Braga.