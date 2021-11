Enderson Moreira definiu escalção do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 03/11/2021 18:25

O Botafogo já está escalado para encarar o Confiança, nesta quarta-feira (3), às 19h, no Nilton Santos. O Glorioso vai a campo sem Chay, seu principal jogador na temporada, com a missão de conquistar uma vitória para ter chances de assumir liderança da Série B, mas depende de um tropeço do Coritiba contra o Operário, às 18h30, também nesta quarta. Confira a escalação:

Diego Loureiro, Daniel Borges, Carli, Kanu e Hugo; Pedro Castro, Barreto, Ronald, Luiz Henrique e Marco Antônio; Rafael Navarro.

Chay foi substituído no segundo tempo da partida contra o Goiás, dia 16 de outubro, após sofrer uma entrada de carrinho de Caio Vinícius. No dia 29, o Alvinegro anunciou que foi constatada uma lesão parcial no ligamento do tornozelo direito e que ele será reavaliado diariamente. Não foi informado prazo de retorno. Na ausência do camisa 14, Luiz Henrique assume a posição.

Já Confiança, 19º colocado da Série B, está praticamente rebaixado para a Terceira Divisão do ano que vem. O time vai a campo com Rafael Santos, Jonathan Bocão, Nirley, Adalberto e João Paulo; Vinícius Barba, Álvaro e Adriano Jr.; Willians, Hernane Brocador e Ítalo.