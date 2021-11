O boneco em tamanho real de Chay, do Botafogo - Reprodução/Twitter

Publicado 02/11/2021 10:31 | Atualizado 02/11/2021 11:56

Rio - Será que o meia Chay está com moral? Depois ser citado por Tite, treinador da Seleção, como um dos melhores meias do país, o camisa 14 do Botafogo ganhou uma homenagem inesperada. Um torcedor alvinegro imprimiu uma foto em tamanho real do jogador e levou até para uma comemoração de aniversário na Zona Sul do Rio.

O jornalista botafoguense Pedro Henrique Araújo foi o responsável por providenciar o boneco de Chay. O meia, de papelão, foi participar da comemoração de aniversário de outro alvinegro, Luca Manhães, e ainda estava usando máscara e respeitando os protocolos contra a Covid-19.

Se recuperando de lesão, o Chay de verdade ficou sabendo da história pelas redes sociais e caiu na gargalhada. Confira: