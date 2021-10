Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo - Cléber Mendes

Publicado 30/10/2021 13:26

Rio - O Botafogo não colocou ingressos à venda para a torcida visitante no duelo da próxima quarta-feira (3), contra o Confiança, no Estádio Nilton Santos. Em comunicado, o Alvinegro explicou que toda a situação foi acordada com a diretoria do clube sergipano.

"Botafogo e Confiança conversaram cordialmente antes da divulgação do serviço do jogo desta quarta. A pedido do presidente do clube sergipano, foi acordado que não havia necessidade de abertura do setor visitante. O Confiança e seus convidados ficarão acomodados nos camarotes. O Botafogo sempre irá cumprir o regulamento e tratar os visitantes com respeito", explicou o Botafogo, em nota divulgada na manhã deste sábado.

Na última rodada, o Botafogo esteve envolvido em uma polêmica com a diretoria do Goiás, já que o Esmeraldino entrou com pedido na Prefeitura para não receber torcida visitante na "Serrinha". A diretoria do clube goiano alegou problemas de logística por conta de obras no estádio. Centenas de torcedores Alvinegros não puderam acompanhar o empate em 1 a 1 nas arquibancadas.