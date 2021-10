Hugo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

HugoFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/10/2021 10:10

Rio - Já de olho no futuro, o Botafogo está encaminhando a renovação do lateral-esquerdo Hugo. O jogador está com contrato perto do fim, mas a diretoria alvinegra já tem conversas avançadas com o atleta para a renovação. A informação foi dada pelo portal "Lance!".

O tempo de duração do novo contrato ainda não foi definido, no entanto, a parte financeira já foi acertada. Atualmente, Hugo recebe um salário de atleta da base, mas a renovação vai trazer um reajuste salarial para o atleta.

O lateral iniciou a temporada no time sub-20 do Botafogo, mas conquistou seu espaço e começou a ser utilizado no elenco principal. Apesar da lesão na clavícula no fim de agosto que deixou o jogador afastado dos gramados, Hugo já tem sete jogos na Série B, sendo seis como titular.