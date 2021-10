Sede de General Severiano - Vitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 28/10/2021 12:43 | Atualizado 28/10/2021 12:45

O Botafogo acertou nesta semana uma parceria com a XP Investimentos, que ficará responsável por buscar investidores no exterior interessados em assumir a gestão do futebol no clube. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal 'Valor Econômico'.

Recentemente conselheiros do Glorioso aprovaram a transformação do departamento de futebol em clube-empresa, mas ainda não dá data para que seja concretizado o plano. E com a aprovação da lei que cria a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), essa busca por investidores já é possível.



"A nova lei que cria a figura da SAF dá segurança para investidores se tornarem sócios controladores de times brasileiros. O futebol brasileiro é um grande ativo e vemos a evolução de times europeus que têm investidores de peso e fundos de "private equity" (ativos privados) por trás do negócio. Outros grandes clubes irão pelo mesmo caminho", afirmou o responsável pela área de banco de investimento da XP, Pedro Mesquita, ao 'Valor Econômico'.



Além do Botafogo a XP também fechou acordo com o Cruzeiro, outro que tenta mudar para clube-empresa. A busca por investidores será através de quem já está envolvido no futebol ou com especialistas em trabalhar com empresas em situações financeiras difíceis.