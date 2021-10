Daniel Borges - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 28/10/2021

Rio - O lateral Daniel Borges já tem sua permanência encaminhada no Botafogo. O contrato do jogador, que agora vai até o fim de 2023, previa renovação caso uma meta de jogos na temporada fosse cumprida. Portanto, o alvinegro terá que exercer a opção de compra dos direitos econômicos do atleta junto ao Mirassol. A informação é do portal "Lance!".

Entretanto, o acordo ainda depende do acesso do clube para a Série A. O gatilho da renovação era caso o jogador participasse de 60% dos jogos como titular na Série B, e ele esteve em campo em 31 das 32 partidas do time na competição.

Inicialmente, para ter 60% dos direitos do lateral, o Botafogo teria que desembolsar R$ 1 milhão ao time paulista. Mas, devido aos problemas financeiros que o alvinegro enfrenta, conseguiu negociar e reduzir o valor para R$ 600 mil. O pagamento será parcelado e feito ao longo de 2022.

Daniel Borges já aceitou receber um salário parecido com que recebe na Série B, com um reajuste que será feito para quitar as parcelas da compra. A maior parte do pagamento começará a ser feita em junho, quando o clube começa a ganhar a verba da Série A.

Internamente, Daniel Borges é bem avaliado. Isso foi traduzido do campo, onde o atleta conseguiu uma sequência de titular. Em 2022, o lateral-direito ganhará um concorrente de peso: Rafael, que foi contratado com o intuito de ser mais utilizado no próximo ano.