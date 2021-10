Carli recebe o abraço de Rafael Navarro na comemoração do gol no Serrinha - ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 26/10/2021 23:28

Goiânia - Com a chance de ouro de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, após o empate entre CRB e Coritiba, primeiro colocado, o Botafogo esbarrou na falta de criatividade e na sólida defesa do Goiás no empate em 1 a 1, nesta terça-feira, no Estádio da Serrinha, pela 32ª rodada. Hugo, na falha da defesa alviengra, abriu o placar e, Carli, de cabeça, deixou tudo igual. Com o resultado, o Botafogo segue como o vice-líder, com 56 pontos, assim como o Esmeraldino, em quarto, com 53.

Credenciado pela melhor campanha do returno, o Glorioso mal teve tempo para colocar em prática a sua estratégia. Hugo aproveitou a pane coletiva da defesa, protagonizada por Warley, Daniel Borges e Diego Loureiro, e abriu o placar para os donos da casa logo aos quatro minutos. Apesar da falta de atenção, o Botafogo não demorou a entrar no clima do jogo e reagiu rapidamente. Após o bom cruzamento de Chay, Carli, de cabeça, empatou aos dez minutos.

No duelo direto pelo acesso à elite do Brasileiro, as duas equipes, separadas por três pontos na tabela de classificação, travaram um bom e aberto duelo no primeiro tempo. Mais concentrados, não cometeram falhas e não modificaram o placar até o intervalo.

Na caça ao líder Coritiba, o Alvinegro teve dificuldade para superar a melhor defesa da competição - 25 gols sofridos em 32 jogos - e só teve a primeira boa chance aos 15 minutos do segundo tempo. A jogada de Diego Gonçalves foi boa, mas a finalização deixou a desejar. As mexidas de Enderson Moreira também não surtiram o efeito desejado e o placar continuou inalterado.





GOIÁS X BOTAFOGO

Local: Serrinha

Árbitro: Anderson Daronco - (RS/Fifa)

Gols: - 1º tempo - Hugo (4 minutos) e Carli (10 minutos). 2º tempo -

Cartões amarelos: Caio, Rezende e Hugo; Luiz Henrique

Cartões vermelhos: -

Renda e público: -



Goiás: Tadeu, Dieguinho, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Fellipe Bastos, Caio (Rezende), Luan Dias (Dadá) e Elvis; Alef Manga (Pedro Bahia) e Nicolas (Welliton). Técnico: Marcelo Cabo.



Botafogo: Diego Loureiro, Daniel Borges, Carli, Kanu, Hugo (Carlinhos); Barreto (Luís Oyama), Pedro Castro, Chay (Marco Antônio); Warley (Luiz Henrique), Diego Gonçalves e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.