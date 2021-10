Gatito Fernández - Vitor Silva/Botafogo

Rio - O retorno de Gatito Fernández ao Botafogo ainda deverá demorar para acontecer. Sem atuar desde setembro de 2020, o paraguaio vem sendo preparado com cautela pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o bom momento de Diego Loureiro também faz o Glorioso avaliar a situação com mais calma.

O veterano voltou a treinar com o grupo há duas semanas, mas ainda não tem previsão de retorno aos gramados para jogos. O Botafogo foca em trabalhar para que o retorno do Gatito seja na melhor forma possível, o que pode ocorrer ainda na Série B.



Segundo o portal, há também receio sobre a falta de ritmo de jogo e, no caso de ir para o banco de reservas, sobre expectativa na torcida e pressão em Diego Loureiro. No momento, o Botafogo está em segundo lugar na Série B, com 92% de chances de acesso para a Série A.