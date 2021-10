Hugo comemora retorno de lesão no Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/10/2021 11:41

Além da vitória, a goleada sobre o Brusque teve outro fator positivo para o Botafogo: Hugo voltou a atuar e participou da partida com frequência. O lateral-esquerdo, que havia quebrado a clavícula no fim de agosto, teve uma recuperação mais rápida.



O tempo de retorno inicial estimado era de três meses, um período que culminaria com o defensor não atuando mais pela Série B. O jogador, contudo, se recuperou mais rápido que o esperado.

O camisa 16 voltou como titular e comemorou o retorno após a partida, em entrevista à "BotafogoTV".

– Estou muito feliz. Graças a Deus consegui me recuperar rápido. Feliz demais com esse grupo sensacional, sempre quero estar junto deles. Não tem sensação melhor do que estar em campo - afirmou.