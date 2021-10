Presidente Durcesio Mello - Vitor Silva/Botafogo

Presidente Durcesio MelloVitor Silva/Botafogo

Publicado 22/10/2021 19:29

A diretoria do Botafogo deu uma resposta ao protesto de silêncio feito pelos jogadores por conta de salários atrasados. Em comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, o presidente do Alvinegro, Durcesio Mello, afirmou que conversou com o elenco durante a reapresentação.



O mandatário, em nota, prometeu que pagará um mês de salários de imagem - o motivo principal feito pelo protesto do elenco - na próxima segunda-feira. Enquanto isto, o Alvinegro busca, na Justiça, o desbloqueio de verbas que serão suficientes para quitar salários CLT e imagem referentes até as folhas de novembro - que vencem em dezembro.



NOTA OFICIAL DO BOTAFOGO



“Estive reunido com o elenco profissional no Nilton Santos na reapresentação desta sexta-feira (22/10). Aproveitei a oportunidade para reconhecer o profissionalismo e comprometimento dos jogadores e comissão técnica durante esse período de dificuldades. Comuniquei que na segunda-feira será pago um mês de direitos de imagem.



Considero a manifestação legítima e entendo a responsabilidade de manter as obrigações em dia. Esse esclarecimento é necessário. Os atletas estão fazendo a parte deles e cabe a nós encontrarmos uma solução de forma integral. Não vamos medir esforços para resolver todas as pendências existentes o mais breve possível”.