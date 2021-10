Botafogo pede desculpas formais à auxiliar Katiuscia Mendonça após ofensas machistas de parte da torcida - Reprodução/Twitter Botafogo

Botafogo pede desculpas formais à auxiliar Katiuscia Mendonça após ofensas machistas de parte da torcidaReprodução/Twitter Botafogo

Publicado 21/10/2021 15:20

Rio - Assim que a partida entre Botafogo e Brusque se encerrou na última quarta-feira, o presidente do clube, Durcesio Mello, entregou uma carta com um pedido de desculpas formal para a auxiliar Katiuscia Mendonça. A bandeirinha foi vítima de ofensas machistas por parte da torcida alvinegra durante a primeira etapa da partida no Estádio Nilton Santos.

Tudo começou quando a auxiliar anulou dois gols do Botafogo, o primeiro de forma correta e o segundo não, mas com o auxílio do VAR, o lance foi corrigido e o gol marcado. Assim que o gol foi anulado, foi possível ouvir gritos de "piranha" vindo das arquibancadas. No segundo tempo, quando Katiuscia anulou um gol do Brusque, torcedores a chamaram de "princesa".

Veja na íntegra a carta de desculpas, assinada pelo presidente Durcesio Mello e entregue a bandeirinha ainda no gramado:

“Katiuscia,



O Botafogo acredita no seu trabalho e defende a equidade de gênero.



Hoje, na partida, presenciamos episódios que não condizem com o propósito da instituição, com o que pregamos e defendemos. Estes não representam os nossos milhões de torcedores.



Receba nosso carinho e pedido de desculpas. Continue o seu trabalho e conte com o Botafogo para o que precisar.



Um abraço,



Durcesio Mello

Presidente

Botafogo de Futebol e Regatas“