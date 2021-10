Chay, do Botafogo, ganha presente de aniversário de Neymar: 'Zerei a vida' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Chay, do Botafogo, ganha presente de aniversário de Neymar: 'Zerei a vida' Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 20/10/2021 15:30

Chay recebeu um presente de aniversário que provavelmente jamais irá esquecer. O jogador do Botafogo, que completou 31 anos no mês passado, ganhou um vídeo de Neymar o parabenizando na última terça-feira.



O jogador do Paris Saint-Germain-FRA é uma das referências de Chay. O atleta do Botafogo, mesmo com o atraso, compartilhou a felicidade pelo presente nas redes sociais.

– Coe rapa (rapaz). O Neymar me mandou feliz aniversário! Tá maluco, zerei a vida - escreveu no Twitter.

– Não tem como não postar no feed!!!! TÁ MALUCO!!!!! Todos que me conhecem sabem da admiração que eu tenho pelo futebol desse cara e receber essa mensagem significa muito pra mim! Se quando falavam mal dele eu já ficava P*, imagina agora!? Muito obrigado Neymar pela moral - publicou no Instagram.

O vídeo foi gravado graças à Ricardo Mestre, empresário de Chay, que entrou em contato com Gil Cebola, amigo pessoal de Neymar, e Roberto Machado, um agente, que intermediaram o contato com o jogador da Seleção Brasileira.