Enderson destaca química com diretor de futebol do Botafogo: 'Pensamos muito parecido' Vitor Silva/Botafogo

Publicado 19/10/2021 17:51

Rio - Nesta terça-feira (19), em entrevista ao "BandSports", o técnico do Botafogo, Enderson Moreira, ressaltou a química com o diretor de futebol do Alvinegro, Eduardo Freeland. Além disso, destacou a integração rápida com o dirigente e elenco do Glorioso para iniciar o processo de trabalho na temporada.

"O Botafogo tinha um ambiente muito favorável. O Eduardo Freeland tem pensamentos do futebol muito parecidos com o meu e houve uma integração muito rápida. Isso favoreceu muito para que eu pudesse passar aos atletas, que também tinham essa capacidade de entendimento da nossa forma de jogar. Acelerou o processo, temos colhido bons frutos, mas temos uma caminhada dura ainda nesses últimos oito jogos", disse o técnico Enderson Moreira, no BandSports.



"A Série B é muito disputada, a diferença de pontos entre as equipes é muito pequena. Precisamos manter o foco e a concentração porque muita coisa pode se modificar nessa reta final", concluiu.



Nesta quarta, o Botafogo enfrenta o Brusque, às 20h30, no Nilton Santos, pela 31ª rodada, pelo Brasileirão Série B. Na tabela do campeonato, o Glorioso ocupa a vice-liderança e soma 52 pontos.