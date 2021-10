Torcida do Botafogo no retorno ao Estádio Nilton Santos - Cléber Mendes

Publicado 19/10/2021 16:06

Rio - O Estádio Nilton Santos terá uma área exclusiva para as torcedoras do Botafogo a partir de 2022 em uma das ações do clube na campanha contra o assédio. A informação foi revelada pelo diretor de negócios do Alvinegro, Lênin Franco, em entrevista ao site "GE".

"Vamos ter um setor específico para mulheres, uma área exclusiva na arquibancada para 2022. Uma outra experiência que a gente implementou no Bahia e podemos tentar aqui é que lá tinha um “botão do pânico“, que no app do clube a torcedora que se sentisse agredida ou ofendida poderia apertar esse botão. Ele iria para um WhatsApp em que ela sinalizava onde estava e um pelotão da tropa Maria da Penha iria no local. É um negócio que acho tranquilo de implementar e teve um resultado muito bom com o público feminino. Elas se sentiram mais seguras com essa possibilidade de acionar a polícia imediatamente dentro do estádio. São ações como essa que vamos ter um carinho e cuidado enorme para implementar. Porque assédio é crime e não toleramos esse tipo de coisa", disse Lênin Franco, diretor de negócios do Botafogo.

Completando a ação, o Botafogo também formaliza a parceria com a organização "Empoderadas", programa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que atua na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos com políticas de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres.