Benevenuto, quando ainda atuava pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Benevenuto, quando ainda atuava pelo BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2021 14:50

Rio - Emprestado desde março ao Fortaleza, o zagueiro Marcelo Benevenuto deve continuar no time. Segundo informações do portal "Torcedores.com", o Leão conta com ajuda de investidores para fazer uma proposta ao Botafogo, a quem o defensor pertence até 2023. O time baiano planeja oferecer 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões na atual cotação), por um percentual ainda não revelado do jogador.

Além de ser o detentor dos direitos federativos de Benevenuto, O Botafogo também tem 60% dos direitos econômicos. A ideia é de que o Alvinegro mantenha um percentual dos direitos na negociação do zagueiro, que tem multa rescisória de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões).

O Fortaleza já tem um acerto verbal com Marcelo Benevenuto, que inclusive já disse querer continuar no time do Leão, e agora resta apenas a negociação com o Botafogo.