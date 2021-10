Rafael, lateral-direito do Botafogo - Divulgação/Botafogo F.R.

Rafael, lateral-direito do BotafogoDivulgação/Botafogo F.R.

Publicado 18/10/2021 13:42

Rio - Rafael foi a grande contratação do Botafogo para esta Série B. Mesmo chegando na reta final da competição, o lateral-direito, que usa a camisa sete e dá nome ao programa de sócio-torcedor, tem contribuído para o aumento de receita em General Severiano. De acordo com o site "GE", mais de 1.500 torcedores se associaram após a chegada do jogador ex-Manchester United e Lyon.

O Botafogo viu em Rafael a oportunidade não só de ter uma referência técnica na equipe de Enderson Moreira, como de ter um retorno maior na parte financeira. Lênin Franco, diretor de negócios do Alvinegro, explicou a importância da contratação.

"De um lado tem um investimento para trazer o atleta, mas do outro lado tem o peso do que ele pode devolver. Não só desportivamente, mas também fora de campo. E a gente entendia que a vinda de Rafael, pelo apelo emocional como torcedor, traria esse resultado fora de campo. Porque quando o Rafael traz um sócio, ele não traz o sócio de um mês, ele traz de 12 meses. Então, a conta é muito essa. Se a vinda do Rafael nos traz mil sócios, são mil sócios vezes 12 meses. É uma geração de receita bem considerável", disse Lênin ao "GE", prevendo ainda mais ações comerciais.

"Muito por conta dessa paixão pelo clube, ele se colocou à disposição para colaborar com ações e projetos que nos ajudassem a trazer novos sócios. Com certeza terão outras coisas, mas a gente não tem como queimar cartucho. Porque existem momentos e momentos. Ele começou a jogar, entrou em pedacinhos de duas partidas, mas sentiu um pouquinho de desconforto e está recuperando de novo. A gente precisa respeitar o tempo dele para que ele se integre totalmente ao elenco, comece a jogar mais e assim a gente continuar usando. Se a gente não tiver esse feeling parece que a gente o trouxe só para fazer marketing e não para jogar futebol. O que não é o caso", disse.

O Botafogo está em fase de desenvolvimento dos fan tokens, ativos digitais colecionáveis, que ajudarão o clube a pagar as luvas da contratação de Rafael, além de aumentar a verba ao longo da temporada. Lênin prevê o lançamento do projeto para o início de 2022.

"Pode ser que a assinatura com essa empresa aconteça ainda entre outubro e novembro, mas levaria em torno de 60 dias para os tokens serem criados. Diria que ali no início de janeiro ou no mais tardar em fevereiro, a gente terá o fan token disponível", concluiu o dirigente.