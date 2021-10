Jair Ventura Neto em ação pelo futsal do Botafogo - Arquivo pessoal

Jair Ventura Neto em ação pelo futsal do BotafogoArquivo pessoal

Publicado 18/10/2021 16:33

Rio - Com DNA de craque e seguindo o caminho da estrela solitária, Jair Ventura Neto, neto de Jairzinho e sobrinho do técnico Jair Ventura, já dá seus primeiros passos com a camisa do Botafogo. O menino de 12 anos atua no futsal do Alvinegro e concilia seu tempo com as atividades pelo time de campo do America. A história do jovem foi contada pelo portal "UOL".

Jair Neto joga futsal desde os seis anos e concilia também com os estudos. Filho de Jana, filha de Jairzinho e ex-atleta de jiu-jitsu, e de André, que chegou a jogar profissionalmente no futebol alemão, o garoto tenta seguir os passos do avô, que é ídolo do clube, e do tio, Jair Ventura, que treinou o Botafogo em 2016 e 2017.

"É uma honra para mim (vestir as camisas de Botafogo e America), e é especial defender o Botafogo" disse Jair Neto, que revelou que acompanhava o Glorioso quando Jair Ventura treinou o clube:

"Quando não consigo ver os jogos ao vivo, vejo as reprises. Na época que meu tio treinou o Botafogo, ia praticamente em todos (os jogos) e fazia questão de entrar em campo com os jogadores."

Ídolo do Botafogo e da Seleção Brasileira, o avô Jairzinho destacou a qualidade do jovem jogador.

"Ele está entusiasmado, o que é normal para a idade. Está querendo o seu espaço dentro do futebol. É um garoto muito disciplinado, conhecedor da posição em que atua, sabe desenvolver muito bem. Ele joga como meia, fazendo a centralização do meio de campo. É muito dedicado, com disciplina tática", elogiou o "Furacão".