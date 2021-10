Botafogo é o vice-líder da Série B, com 52 pontos - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 17/10/2021 10:47

Rio - Fim da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Com os bons resultados envolvendo rivais diretos na briga pelo acesso, o Botafogo aumentou para 83% as chances de classificação para a Série A do próximo ano. Os cálculos são do site "Infobola", do matemático Tristão Garcia.

Na última terça-feira, o Botafogo ficou no 0 a 0 com o Cruzeiro no Independência e precisou torcer contra as demais equipes do G4 para a distância não cair. Com o empate do CRB por 2 a 2 contra o Guarani e a derrota do Avaí por 3 a 1 para o Confiança, o Alvinegro não só manteve a vantagem de três pontos no G4, como não perdeu a vice-liderança da competição.

Das adversários diretos, quem mais elevou suas chances de acesso foi o Goiás. Com a vitória por 3 a 1 sobre o CSA, o Esmeraldino saltou de 50% para 68%. Já o Vasco, que venceu o líder Coritiba em São Januário por 2 a 1, saiu de 9% para 19% de chances de classificação para a elite.

Do outro lado da moeda, Avaí e CSA, que perderam na rodada, tiveram reduções bruscas nas chances de acesso. A equipe catarinense saiu de 74% para 63%. Já o CSA viu seu percentual de probabilidade cair 10 pontos, chegando a 15%.