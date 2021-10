Rafael Navarro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Rio - Rafael Navarro deve atuar nos Estados Unidos em 2022. De acordo com o site "GE", o atacante do Botafogo recebeu uma proposta do Minnesota United, clube da MLS, e as partes estão definindo os termos da negociação.

Representantes do clube americano já se reuniram com o jogador e chegaram a um acordo. Os agentes ainda discutem algumas questões, mas a tendência é que ele assine pelos próximos três anos.

Rafael Navarro tem contrato com o Botafogo apenas até o fim deste ano e não chegou a um acordo pela renovação. Com boas atuações na temporada, ele despertou interesse de outros clubes, mas a única proposta oficial foi a do Minnesota.