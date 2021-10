Chay ao lado de Rafael Navarro - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 14/10/2021 11:22

Rio - A situação de Rafael Navarro no Botafogo segue indefinida, mas, o Internacional parece ser o clube com mais "apetite" de contar com o atacante na próxima temporada. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube gaúcho intensificou a procura pelo jovem, após a saída de Paolo Guerrero do Colorado estar praticamente sacramentada.

O clube precisa convencer o atacante e seus representantes de que ficar no futebol brasileiro pode dar mais visibilidade a sua carreira. Neste momento, de acordo com o portal, o desejo do jogador é seguir para a Europa. Ele tem contrato com o Botafogo até o fim do ano e já pode assinar um pré-contrato com outra equipe.



A saída de Paolo Guerrero, que deve rescindir de forma amigável, deverá significar uma economia de R$ 4 milhões ao clube gaúcho. Nos últimos meses, Rafael Navarro recebeu sondagens do Hellas Verona, da Itália e Valladolid, da Espanha. Além do Colorado, outros clubes brasileiros como Athletico-PR, Atlético-MG, Palmeiras e Santos tem interesse no atleta.

Rafael Navarro vive grande momento no Botafogo e é o artilheiro do clube carioca na Série B. Até o momento, ele disputou 53 jogos e marcou 13 gols. Apesar das dificuldades, a diretoria ainda acredita que pode conseguir manter o jovem no Glorioso na próxima temporada.