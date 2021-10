Empate em 0 a 0 com o Cruzeiro pode complicar Botafogo na tabela - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 13/10/2021 11:48

O empate em 0 a 0 fora de casa com o Cruzeiro impediu o Botafogo de assumir a liderança da Série B. Ainda assim, as chances de voltar à Primeira Divisão aumentaram para 83%, segundo o site 'Infobola', do matemático Tristão Garcia. Entretanto, ainda podem diminuir até o fim da rodada, já que os adversários diretos pela vaga ainda jogam.

Além de correr o risco de ver o Coritiba abrir novamente vantagem de cinco pontos, caso derrote o Vasco em São Januário no sábado, o Botafogo ainda pode perder o segundo lugar e ser ultrapassado pelo Avaí, que joga fora de casa contra o Confiança, penúltimo na tabela.



Antes, na sexta-feira, o Botafogo terá de secar Goiás e CRB, quarto e quinto colocados. Se vencerem em casa o CSA e o Guarani, respectivamente, os dois clubes subiram para 51 pontos e ficarão a apenas um do Glorioso.