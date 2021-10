Enderson Moreira prega cautela contra o Cruzeiro - Cléber Mendes

Publicado 11/10/2021 13:12

Era difícil imaginar após a 13ª rodada da Série B que o Botafogo brigaria pelo título, mas a arrancada depois da chegada de Enderson Moreira mudou tudo. A ponto de, na 30ª rodada, o Glorioso poder assumir a liderança da competição pela primeira vez. Para isso, precisará derrotar o Cruzeiro no Mineirão, nesta terça-feira às 21h30.

Com 51 pontos, o Botafogo pode chegar aos mesmos 54 do Coritiba - que só joga no sábado contra o Vasco -, mas assumira a ponta da tabela pelos critérios de desempate (teria mais vitórias). Um cenário animador, levando-se em consideração que, na 13ª rodada da Série B, o Glorioso tinha um jogo a menos, mas estava na 14ª colocação com 13 pontos, a 16 do então líder Náutico.

Mas a missão de chegar à liderança não será simples. Primeiro, o Botafogo terá de superar o Cruzeiro, que possibilitou o cenário atual ao atropelar o líder Coritiba na rodada passada. Os mineiros mostraram evolução nos últimos jogos e ainda buscam uma arrancada para se aproximar do G-4.



"É um confronto muito difícil, o Cruzeiro cresceu com o Vanderlei (Luxemburgo), tem uma cara, sabe o que quer dentro de campo. Alguns resultados escaparam por detalhe, mas é uma equipe madura, muito bem organizada. Sempre será um Cruzeiro x Botafogo, um clássico, um jogo extremamente tradicional, com duas camisas com um peso absurdo", avaliou Enderson na coletiva após a vitória sobre o CRB.