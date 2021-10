Comentarista do Grupo afirma que 'se trocar pontos' nas próxima quatro partidas, Botafogo é 'postulante ao título' - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Comentarista do Grupo afirma que 'se trocar pontos' nas próxima quatro partidas, Botafogo é 'postulante ao título'

Publicado 10/10/2021 11:11

Rio - Na última sexta-feira, após a vitória do Botafogo por 2 a 0 sobre o CRB, no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão Série B, o comentarista Raphael Rezende, do "SporTV", destacou que as próximas quatro partidas do Glorioso serão cruciais para o acesso à elite do futebol brasileiro. Além disso, o jornalista afirmou que "se trocar pontos, é postulante ao título".

"O que vai decidir subida e disputa por título ou não são esses quatro jogos fora de casa. Se trocar pontos nesses jogos, é postulante ao título, porque a distância para o Coritiba é de três pontos. Não dá para passar zerado por esses jogos, se não joga uma pressão muito grande para os jogos contra Brasil-RS fora e Guarani em casa depois. A sequência de jogos fora de casa do Botafogo é bem complicada. A grande vantagem do Botafogo é ser o melhor mandante, se sustentar isso já é o suficiente para chegar à Primeira Divisão", disse o comentarista Raphael Rezende, no SporTV.

"A expulsão foi determinante no desenho do jogo. O CRB tem uma equipe muito boa, não à toa está brigando pelo acesso, tinha até mais a bola do que o Botafogo. O Botafogo tem muita dificuldade para jogar contra bloco baixo. Fez o gol e ter a vantagem no placar com um a mais deu possibilidade de controlar o segundo tempo. Aí mais esperou o CRB se expor minimamente para criar suas principais chances no segundo tempo. O Douglas Borges quase não foi exigido", concluiu o comentarista Raphael Rezende.