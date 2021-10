Marco Antônio some na multidão de alvinegros durante a comemoração do primeiro gol sobre o CRB - Cléber Mendes

Publicado 08/10/2021 21:00

Rio - Ainda que a estrela do Botafogo não tenha brilhado intensamente na noite desta sexta-feira no Nilton Santos, os 2.139 torcedores presentes valorizaram a importante vitória por 2 a 0 sobre o CRB. Em confronto direto na parte de cima da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, os gols de Marco Antônio e Carlinhos encerraram o jejum de dois jogos e garantiu a vice-liderança, com 51 pontos. Com 48, os pernambucanos continuam em quinto.

Com os mesmos 48 pontos, Botafogo e CRB abriram a rodada em terceiro e quinto lugar, respectivamente. Com a disputa pelo G-4 em jogos, as duas equipes travaram um duelo estudado e com poucas chances. A expulsão de Caetano, após acertar um pontapé no rosto de Rafael Navarro no meio de campo, foi o fator de desequilíbrio aos 32 minutos. Com mais espaço, o Glorioso aproveitou uma brecha e abriu o placar com Marco Antônio, após bom cruzamento de Chay, aos 44.

Há duas rodadas sem vencer, o Botafogo não impôs o domínio que o torcedor esperava na volta do intervalo. Fechado, o CRB apostava no contra-ataque na busca do empate. Com Marco Antônio e Chay apagados e lentos na transição, o Botafogo pouco ameaçou. A melhor oportunidade levou quase 30 minutos para acontecer, quando Chay lançou Navarro, que parou na boa defesa de Diogo Silva.

Insatisfeito, Enderson Moreira tentou renovar o fôlego e trocou os dois laterais para explorar os lados: Jonathan Lemos e Jonathan Silva deram lugar a Daniel Borges e Carlinhos, respectivamente. Com dores musculares, Marco Antônio foi substituído por Diego Gonçalves. Da arquibancada, a impressão era que o Botafogo não tentava acelerar o ritmo, administrando a vantagem. Até os 48 minutos, pelo menos. Da impressionante arrancada de Warley surgiu o passe para o gol de Carlinhos, com a defesa do CRB rendida, sacramentar a vitória: 2 a 0.

BOTAFOGO X CRB

Local: Nilton Santos

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Gols: - 1º tempo - Marco Antônio (44 minutos) e Carlinhos (48 minutos).

Cartões amarelos: Diego Torres, Roberto, Erik e Gum

Cartões vermelhos: Caetano

Renda e público: R$ 65.550,00 para 2.060 pagantes (2.139 presentes)



Botafogo: Douglas Borges, Jonathan Lemos (Daniel Borges), Carli, Kanu, Jonathan Silva (Carlinhos); Barreto, Luís Oyama e Chay (Luiz Henrique); Marco Antônio (Diego Gonçalves), Warley e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Enderson Moreira.



CRB: Diogo Silva, Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Claudinei, Jean Patrick (Wesley) e Diego Torres; Alisson Farias (Roberto), Jajá (Erik) e Nicolas Careca (Júnior Brandão). Técnico: Allan Aal.